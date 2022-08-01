Teknopanel Ar-Ge faaliyetleri ile fark oluşturuyor

Mersin'de 2005 yılında kurulan Teknopanel, Ar-Ge merkezinde gerçekleştirdiği projelerle sektöründe öncü olmaya devam ediyor.

Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'da yer alan üretim tesisleriyle sandviç panel ve EPS ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Sektörümüz için önemli bir yatırım yaparak, 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan almış olduğumuz belgeyle sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezini, Mersin fabrikamızda faaliyete geçirdik. Ar-Ge merkezimizdeki test, deney ve ürün geliştirme laboratuvarlarında alanında profesyonel, bilgi birikimi yüksek ekibimizle sektöre katma değerli ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen Ar-Ge ekibimizde 14 mühendis, 12 teknisyen ve 2 destek personeli bulunuyor. Bunun yanında üniversitelerdeki değerli öğretim üyelerinden destek alarak ortak projeler ve araştırmalar yürütüyoruz. Hedefimiz iş süreçlerimizde tasarrufu ve verimliliği artırmak, ürünlerimizde ise yüksek kaliteyi, sürdürülebilirliği ve çeşitliliği sağlamak. Ulusal ve uluslararası bilim kongrelerine katılarak bildirilerimizin sunumlarını yapıyoruz. 2021 yılı içerisinde IMSEC2021, 33. Ulusal Kimya Kongresi, 5.Uluslararası Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu ve Uluslararası Karakterizasyon Sempozyumu'na katılım gösterdik" dedi.

Şirketlerinin yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarından bahseden Kahveci, "Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına çok değer veriyor ve bu çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz. Marka olarak yenilikçi çözümler üretmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Yaptığımız çalışmalar arasında laboratuvar çalışmalarını bitirdiğimiz, sınai tarafında deneme çalışmalarını yürüttüğümüz ve patent başvurusunu gerçekleştirdiğimiz poliüretana yanmazlık özelliği kazandırılması projemiz var. Ayrıca kablo kanallı paneller, esnek sandviç panel gibi yenilikçi ürün ve tasarım çalışmaları ile sektörde yeni pazar oluşturacak ürünler geliştirmekteyiz. Verimliliği artırmak ve tasarrufu sağlamak için üretim süreçlerini iyileştiriyor ve geliştiriyoruz. Sandviç panel üretim hatlarımızdaki otomasyona ve inovasyona dayalı proses geliştirme projelerimiz ile geliştirilen yeni ürünlerin hatlarda kullanılabilmesi için makine tasarımlarını yaptık. Üretim sırasında sandviç panellerin metal dış yüzeylerinin çizilmesini, kirlenmesini ve ezilmesini önlemek amacıyla kullanılan koruyucu folyo üzerinde yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla, folyo kullanımını yüzde 80 civarında azaltarak yenilikçi bir önlem geliştirdik. Üretim sonrası çıkan atıkları geri dönüştürüp yeni ürünler elde etmeye olanak tanıyan ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen çevresel duyarlılık projeleri üzerinde çalışıyoruz. 22 yıllık tecrübemizle elde ettiğimiz bilgi birikimimizi KOBİ ölçekli firmalara bilimsel mentörlük yaparak aktarıyor, sosyal sorumluluk projelerinin altına imzamızı atıyoruz" diye konuştu.