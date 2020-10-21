Teknopanel Genel Müdürü Kahveci: “Yıl sonu ihracat hedefimiz 25 milyon dolar”

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, geçen yıl yüzde 18 olan ihracat paylarını bu yılın ilk 9 ayında yüzde 30'a çıkardıklarını belirterek, “Yıl sonu ihracat hedefimiz ise 25 milyon dolara ulaşmak” dedi.

Sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi ve ihracatında Türkiye'de sektörün lider firması olan Teknopanel'in Genel Müdürü Orhan Kahveci, 48,8 oranındaki artışla 16,13 milyar dolar olarak gerçekleşen eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Genel Müdür Kahveci, “Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat rakamları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 4,84 artışla 16 milyar 13 milyon dolara çıkarak, pandemi öncesindeki seviyesini aştı. Gerçekleşen bu artışla birlikte ülke olarak 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaşarak aynı zamanda tüm yıllar içerisinde en yüksek eylül ayı ihracat değeri de gerçekleşmiş oldu” dedi.

“İhracata katkı sağlamak onur ve gurur verici”

Teknopanel olarak Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 94 ülkeye ihracat yaparak hem ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını hem de sektörün önemli paydaşları arasında yer aldıklarını kaydeden Kahveci, “Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'da bulunan dört üretim tesisimizde, 460 personelimiz ile hem ülkemizin istihdamına hem de ihracatına değer katıyoruz. Pandemi döneminde de Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerimizi alarak ara vermeden üretimimize devam ettik. İlk 9 ayda geçen yıl yüzde 18 olan ihracat payımızı bu yıl yüzde 30'a çıkardık. Yıl sonu ihracat hedefimiz ise 25 milyon dolara ulaşmak. Tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatının gerçekleştirildiği şu günlerde Teknopanel olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak onur ve gurur verici” ifadelerini kullandı.