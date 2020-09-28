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Teknopark Yönetim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Vali Su, toplantının ardından Teknopark'ta faaliyet gösteren siber güvenlik firmasını ziyaret etti.


Mersin Teknopark'ta düzenlenen toplantıya Vali Su'nun yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ardından Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren ve yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen Chomar antivirüs yazılımının üretildiği firmayı ziyaret eden Vali Su, siber güvenlik alanında yenilikçi ürünlerin geliştirildiği firmada incelemelerde bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.

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