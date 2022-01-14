Telefon dolandırıcıları bankada suçüstü yakalandı

Mersin polisi, telefonda kendilerini "emniyet amiri, PTT müdürü, avukat" olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 kişiyi bankada para çekerken suç üstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Isparta Gelendost ilçe Emniyet Amirliğine başvuran mağdur M.Ö. isimli vatandaş, kendilerini "emniyet amiri, PTT müdürü ve avukat" olarak tanıtan şahısların telefonla kendisini aradığını, borcundan dolayı icraya verildiğini ancak istedikleri parayı hesaplarına yatırması durumunda icrayı kaldıracaklarını beyan ederek para istediklerini, bunun üzerine şahıslara parça parça 48 bin 550 lira parayı Mersin Mezitli'de bulunan bir banka hesabına yatırdığını belirtti. Bir süre sonra dolandırıldığını anladığını kaydeden M.Ö., şahıslardan şikayetçi oldu.

Gelen şikayet üzerine çalışma başlatan Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin parayı çekmek için bankada bulunduğunu tespit etti. Tam parayı çektikleri sırada bankaya operasyon yapan ekipler, 2 şüpheli R.B. ile Ş.D.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede Ş.D.'nin dolandırıcılık olayıyla ilgili pek çok dosyadan firar olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.