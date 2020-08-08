İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Telefon tilkisi' tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir iş yerinden 10 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir iş yerinden 10 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın 'telefon tilkisi' lakabıyla bilindiği, daha öncede suç kaydının bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Tömük Mahallesinde bir iş yerinden 10 adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı 'telefon tilkisi' lakabıyla bilinen şüphelinin yaptığını belirledi. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, Tömük Mahallesi'nde şüpheliyi suç üstü yakaladı. Şahsın üstünde arama yapan ekipler, hırsızlık malzemeleri, cep telefonları ve 3 gram esrar ele geçirdi.


Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.