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TEM'de demir yüklü tırın dorsesi yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeki demir yüklü tırın dorsesi yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeki demir yüklü tırın dorsesi yandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus-Pozantı istikameti TEM Otoyolu kavşaklar bölgesi çöp deposu alanı yakınlarında E.Ö.'nün kullandığı inşaat demiri yüklü 42 CLP 93 çekici plakalı tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Balataların ısınması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçta hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı.

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