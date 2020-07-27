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TEM'de otomobil alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir otomobil alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir otomobil alev alev yandı.


Alınan bilgiye göre, Aslı Uçar idaresindeki 20 ABH 876 plakalı Renault marka otomobil Pozantı -Tarsus istikametinde seyir halindeyken Damlama mevkisinde motor kısmında alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü Aslı Uçar aracını güvenli şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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