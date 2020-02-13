Temiz Akdeniz Projesinin ikinci toplantısı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin paydaşı olduğu, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde yapılan ve Akdeniz'e kıyısı olan belediyelerin işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Temiz Akdeniz Projesinin ikinci toplantısı Adana'da yapıldı. Toplantıda projenin içeriği, süresi ve uygulanacağı alanlara karar verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana'da yapılan “Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru” çalıştayında ‘Temiz Akdeniz Projesi'nin protokolünü Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte imzalamıştı.

Projenin ikinci toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül'ün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kemal Özgün, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz katıldı.

Sinan Gül'ün konuşmasıyla başlayan toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri sunumu yapıldı. Daha sonra ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu bir sunum gerçekleştirdi.

Projenin 3 yıllık çalışma planı gerçekleştirildi

Bölge halkına farkındalık kazandırma, Mersin ve İskenderun körfezi kara ve denizden su kalitesi izlenmesi, yapılan çalışmalar sonucu bölgeye özgü ekosistem modelinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Temiz Akdeniz Projesinin içeriği, ikinci toplantıda belirlendi. Proje, Mersin ve İskenderun körfezini de içine alan Hatay, Adana, Mersin kıyıları, dere ve iç sularında denizden ve karadan belirlenen istasyonlarda, belirlenen parametre değerlerinin ölçümlenmesini, izlenmesini ve örnekleme modellerinin oluşturulmasını içeriyor.

İnsan kaynaklı bozulmaların önüne geçilecek

Proje kapsamında ilk yıl izleme çalışmaları, 2'nci ve 3'üncü yıllarda akıntı modeli ve 3'üncü yıldan itibaren ekosistem tabanlı yönetim planı önerileri yapılacak. Projenin beklenen etkileri ise turizm, balıkçılık, su kalitesi iyileştirilmesi, kıyı tahribatı, yasak avcılık gibi insan kaynaklı bozulmaların önüne geçilmesi, kimyasal kirliliklerle mücadele, yanlış tarım uygulamalarına müdahale, atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinde değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları, atıksu tesislerinin örneklenmesi, nehirlerin ve derelerin örneklenmesi olarak sıralandı.