İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temizlik işçisinden duyarlı davranış

Tarsus’ta temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.

Tarsus'ta temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.


Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehitishak Mahallesi 3357'inci sokakta çöp toplama kamyonu ile konteynerdaki çöpleri alırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çöpe atılan Türk bayrağını gördü. İşçilerden 46 yaşındaki Ömer Alçı, çöpün içindeki Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak önce öpüp, sonra temizledi. Alçı, daha sonra bayrağı yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.


Çevredeki vatandaşlar ise Ömer Alçı'yı duyarlı davranışından dolayı takdir etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.