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Temizlik Müdürlüğü aracıyla anız yangını söndürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasında anız yangınına Temizlik İşleri Müdürlüğünün aracıyla müdahale edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasında anız yangınına Temizlik İşleri Müdürlüğünün aracıyla müdahale edildi.


İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan ve hasadı yapılan tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Rüzgarın etkisiyle alevler birden yükseldi. Yükselen dumanları gören Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yakın olmasından dolayı arazöz aracıyla anız yangınına müdahale etti.


Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 5 dönümü kaplayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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