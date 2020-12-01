Temizlik personeli bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Filiz Karakaş, örnek bir davranışa imza atatarak temizlik yaparken bulduğu içerisinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında bir yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Filiz Karakaş, 29 Kasım Pazar günü, sokağa çıkma yasağının başlamasına kısa bir süre kala görevli olduğu Kültür Park sınırları içerisinde kamelyaların etrafında temizlik yaparken yerde cüzdan buldu. Sahibine ulaşabilmek adına cüzdanın içindeki kartvizite bakan Karakaş, cüzdan sahibi Fadi Ghozlan'a hızlıca ulaştı. Karakaş, içi para dolu cüzdanı 4,5 yıldır Mersin'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Fadi Ghozlan'a teslim etti.

“Cüzdanı bulduğumda direkt aklıma sahibine ulaşmak geldi”

Temizlik personeli Filiz Karakaş, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında yaklaşık bir yıldır çalıştığını ifade ederek, “Burada 15.00-23.00 vardiyasında çalışıyorum. Akşam saat 19.00 gibi mıntıka temizliği yaparken cüzdan buldum. İçinde yüklü miktarda para vardı. Kartvizitten sahibinin numarasını bularak aradım, gelip aldılar. Cüzdanı bulduğumda direk sahibine ulaşmak geldi aklıma. Sahibi çok teşekkür etti, çok mutlu oldu. Çünkü içinde hemen hemen 20 bin liraya yakın bir para varmış. Buna kim olsa sevinir” dedi.

“O parayı ben de düşürmüş, kaybetmiş olabilirdim”

Cüzdanı teslim ettiği sırada yaşadığı mutluluğu anlatan Karakaş, “Çünkü o parayı ben de düşürmüş, kaybetmiş olabilirdim. O yüzden karşı taraf ne hissetti, acaba o parayı nereden temin etti, borcu var mıydı? Önce bunlar aklıma geldi. Zaten o para da emanetmiş, kendisinin değilmiş. Buna ayrı bir sevindim. İyi ki verdim, iyi ki sahibini buldum. Mutluyum, vicdanen çok rahatım. Umarım bu davranış herkese örnek olur” diye konuştu.

Ghozlan: “Filiz Hanıma çok teşekkür ediyorum”

Cüzdan sahibi Fadi Ghozlan ise “Filiz Hanıma çok teşekkür ediyorum. Paramı geri getirdi” cümleleriyle duygularını ifade etti. Ghozlan, Filiz Karakaş'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı teşekkür ederken, dükkanında satışını yaptığı parfümlerden de hediye etti.