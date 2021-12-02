Tepeköy'de paket atıksu arıtma tesisi yapımı devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin birçok noktasında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerini aralıksız sürdüren MESKİ, Mezitli'nin Tepeköy Mahallesinde paket atıksu arıtma tesisi yapım işine de devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Tepeköy sakinleri daha temiz ve kokusuz bir mahalleye kavuşacak.

MESKİ'nin yatırım tutarı 2 milyon 932 bin lira olan yapım işi kapsamında toplam 3 bin kişilik paket atıksu arıtma tesisi ve enerji nakil hattı ile trafo ünitesi yapılması planlanıyor. Bu çalışma kapsamında bölgedeki atıksular Kentsel Atıksu Deşarj Standartlarına göre arıtılarak deşarj edilecek.