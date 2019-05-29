Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest iptal edildi

Mersin'de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olan Mezitli Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘Mersin Pop Fest', Mersin halkının, çevrecilerin ve Mezitli Belediyesi'nin tepkileri üzerine iptal edildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bu sonuç sizin eseriniz. Direnen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nın işletmesini alan firma yetkilileri tarafından, deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma dönemine denk gelen ve 5 Haziran Dünya Çevre Gününde başlayarak 3 gün sürecek bir müzik festivali düzenlemesi üzerine, Mezitli Belediyesi ile çevreciler harekete geçmiş, konu Türkiye gündemine taşınmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine işletmeci firma geri adım atarak festivali iptal etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gelişmeler üzerine, festivalin yapılması için işletmeye önerdikleri Pompeiopolis Soli Arena'da basın toplantısı düzenledi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan ile CHP'lilerin ve çevrecilerin de katıldığı açıklamada Tarhan, kamu arazilerinin herkesin olduğunu, aksine kullanımına yönelik bir uygulamada Anayasada öngörülen direnme hakkının doğduğunu söyledi. Festivalin iptal edilmesine ilişkin gelişmelerin de bunun başarılı bir örneğini gösterdiğini belirten Tarhan, süreçle ilgili bilgi verdi.

“Biz işletelim dedik, talebimiz kabul görmedi”

Tarhan, 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Orman Bakanlığına yazdığı yazıyla söz konusu alını talep ettiğini ve alanının ticari amaçlı kiralanması halinde alandaki doğal değerlerin kaybolması yanında toplumun özgürce bu alanı kullanabilmesinin de mümkün olmayacağı uyarısını yaptığını anımsattı. Tarhan, “Geçmiş yıllarda işletmeciliği Orman Bakanlığınca yapılan belediyemiz sınırları içerisindeki Davultepe/Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı işletmeciliği, 25 Ağustos 2017 tarihinde hazırlanan özel şartname ile ihale sonucu özel sektöre devredilmiştir. İhale öncesi, dönemin Orman ve Köy İşler Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'na bizzat aradım ve ihale koşullarının sübjektif olduğunu, özel işletmeciliğin sakıncalı olacağını, işletmenin Orman Bölge Müdürlüğünce veya belediyemizce yapılmasının doğru olacağını ilettim. Belirlenen 38 bin TL muhammen bedelle belediyemize verin dedik. Taleplerimiz kabul görmedi ve uzun süreli olarak bir şirkete verildi” dedi.

“Festivalin yapılacağı tarih, kaplumbağaların üreme ve yuvalama dönemi”

İşletmeci firmanın, tam da Dünya Çevre Günü'ne de denk gelen 5 Haziran tarihi itibariyle 3 gün sürecek bir Pop Fest etkinliği için Mersin Valiliği ve Orman Bakanlığına başvurduğunu anlatan Tarhan, “Şartname hükümlerini yerine getirmek koşulu ile festivale izin verildi. Oysa 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arası anaç caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama dönemi. Bu bölge yuvalama potansiyeli çok yüksek bir alandır. O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alana vereceği zarar tartışılmaz. Yuvalama dönemine ilişkin koşullar sağlanmadan bölgede festival yapılması doğa katliamına yol açar. Yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içerisindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Program tam da üreme dönemine denk geliyor. Yavru kaplumbağalar ışığı nerede görürse oraya gider. Eğer sahilde bir ışık olursa oraya yönelir ve denize gidemez. Denize gidemediği zaman da ölür” diye konuştu.

“Konser için Soli Arena'yı önerdik, kabul görmedi”

Festivalin, Güneş Festivali ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği Pompeiopolis Soli Arena'da yapılmasını önerdiklerini, ancak kabul görmediğini kaydeden Tarhan, “40-50 bin insanı alabilecek genişlikte, deniz kenarında çadırların da kurulabileceği bu alanda yapılmasını önerdik. Hatta burada yaparsanız belediye olarak her türlü desteği size sağlayacağız dedik. Diğer taraftan, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de dün itibariyle bir rapor sundu. Bakanlığın Ulusal Bilim Komisyonu Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene'nin raporunda, ‘Konserin Mezitli Belediyesi'nin göstereceği başka bir mekanda yapılması ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla koruma yükümlülüğünde olduğumuz caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için hayati önem taşımaktadır' deniyor” ifadelerini kullandı.

100. Yıl Tabiat Parkı'nın, Mersin'in nadir tahrip edilmemiş kumsallarından birisi olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Deniz kaplumbağalarının yanında bu alan nesli tehlike altında başka bir endemik canlı olan kum zambağının da yayılım alanını ve habitatını oluşturmaktadır. Diğer taraftan, bölgede yüklenicinin İmar Kanunu ve Yönetmeliği ile Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalara uymak zorunda olduğu da bir gerçektir. Tam da 5 Haziran Çevre Günü'nde yapılacak pop festivalinin bu alanda yapılması önerimiz tüm ısrarlarımıza rağmen kabul edilmedi. Mersin ve Türkiye genelindeki yazılı ve görsel basının, bazı STK'ların, bazı siyasi parti temsilcilerinin, sanatçıların ama her şeyden önemlisi halkın duyarlılığı ve tepkisi üzerine dün akşam itibari ile Pop Festivalinin 5 Haziran'da yapılmayacağı bilgisi bize verildi ve iptal edildi. Bu sonuç sizin eserinizdir. Doğanın korunması için seferber olarak destek veren, alınan kararda geri adım atılmasını sağlayan tüm kuruluşlara ve doğaya, çevreye duyarlı vatandaşlara” şeklinde konuştu.

Tarhan ve çevreciler, daha sonra gökyüzüne sarı balonlar bıraktılar.