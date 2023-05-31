Terör ve uyuşturucu değil, artık dünya şampiyonları konuşuluyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe belediyesine bağlı kick boksçu sporcular, dünya kupasından şampiyonlukla döndü. Bir zamanlar terör ve uyuşturucuyla anılan ilçede artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları konuşulmaya başlandı. Mzellikle 16 yaşında ikinci şampiyonluğunu elde eden Hilal Sonay, herkese örnek oldu.

Akdeniz Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni spor tesisleriyle gençlere ve çocuklara sporu sevdiriyor. Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan, geçmişte terör olayları ve uyuşturucuyla anılan bölgeler artık sporla konuşuluyor. 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 8. Turkish Open WAKO World Cup'a 4 sporcu ile katılan Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nden Hilal Sonay 52 kilogramda, Hatip Emlek 54 kilogramda birinci olurken, Muhammed Taşkın ile Yaser Güneş de kendi kilolarında dünya üçüncülüğü elde etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da sporcuların antrenman yaptığı salonu ziyaret ederek, onlarla sohbet edip, başarılarını kutladı.

Mustafa Gültak: "Hizmetlerimizle kardeşliği, barışı sağladık"

Başkan Mustafa Gültak, göreve geldikleri ilk günden itibaren spora, sanata ve kültüre önem verdiklerinin altını çizerek, “Bölgemizin geçmişinde maalesef PKK terör örgütünün ve uyuşturucu baronlarının hakimiyeti söz konusuydu. Geldik; hizmetlerimizle kardeşliği, barışı sağladık. Buradaki bu terör örgütü ve uyuşturucunun kalkmasındaki en önemli faktörlerden biri olan spora da ciddi yatırımlar yaptık. Yaptığımız projelerle 300 milyonun üzerinde spor tesisleri gerçekleştirdik. 2013 Akdeniz Oyunları'na Mersin ev sahipliği yaptı. Fakat dönemin yöneticileri bu bölgeye spor tesisleri gelmesin, gençler sporla uğraşmasın diye ‘yerimiz yok' diyerek hiçbir tesis ilçeye yapılmamış. O oyunlarda Mersin'de tesis yapılmayan tek ilçe Akdeniz. Bunların hepsi ıskalanmış. Çok şükür biz geldik ve bunun farkına vardık” dedi.

Yazın 3 bin sporcuya kadar ulaştıklarını kaydeden Gültak, “Yapılan tesisler çok önemli. Bizim olup olmamız önemli değil, sonuçta bu tesisler burada kalacak. Akdeniz artık barışla, kardeşlikle anılıyor. Terörden, uyuşturucudan dolayı gençler kendi yeteneklerini keşfedemiyorlardı. Sporcu olacaklar olamıyordu, okuyacaklar okuyamıyordu. Bir anda belki küçük yaşlarda sabıkalı oluyorlardı. Yaptığımız projelerle Akdeniz'in geleceğini teminat altına aldık. Bundan sonra insanlar Akdeniz'de barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

Dünya şampiyonu oldu

Şampiyon olan Hatip Emlek, spora önce fitness yaparak başladığını belirterek, “Orada hocam benim keşfetti ve kick boks yapmaya başladım. Maç yaptıkça da başarılar gelmeye başladı. Askere gidip geldikten sonra daha çok yoğunlaştım. 2 Türkiye şampiyonluğum, Avrupa'da, dünya kupasında üçüncülüğüm var. İslami Oyunlar'da da ikinciliğim bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8. Turkish Open WAKO World Cup'da dünya şampiyonu oldum” şeklinde konuştu.

"Hayalim olimpiyatlar"

Hedefinin ilk önce dünya şampiyonluğu olduğunu kaydeden Emlek, “İnşallah şampiyon olursam İstiklal Marşımızı okutacağım. Kick boks dalı olimpiyatlarda açılırsa orada da kendimi görmek istiyorum. İlk bu spora başladığımda çok kişi ‘yapamazsın, edemezsin' diyorlardı. Şimdi ise başarılarımı duyduklarında fikirleri değişti. Ben hiçbir zaman onların olumsuz sözlerini dinlemedim. Her zaman hedefimden şaşmadım. Hayallerimin de peşinden gitmeye de devam ediyorum. İnşallah hayalim de olimpiyatlar” ifadelerini kullandı.

Hilal Sonay: "İçimdeki hırsımı, kavgacı ruhumu bu spora aktardım"

Sporculardan Hilal Sonay ise babası ile hocalarının çocukluk arkadaşı olduğunu dile getirdi. Şu anda antrenman yaptıkları salonun kendilerinin olduğunu dile getiren Sonay, “Sonra biz burayı hocama verdik. Babam da beni buraya yolladı ve spora başladım. Hocamız da antrenmanlarda beni beğendi. Ben eskiden çok kavga eden bir kızdım. Ailem, arkadaşlarım artık benden illallah etmişti. Belirli bir süre sporu bırakmak zorunda kaldım. Çevredekiler kız olduğum için bu sporu yapamayacağımı düşünüyordu. Bir de okulda çok fazla sorun çıkarıyordum. Hocam babamı ikna etmek için çok uğraştı ve yeniden spora başladım. Ben de içimdeki hırsımı, kavgacı ruhumu bu spora aktarınca hem başarılı oldum hem de dışarıda daha sakinleştim. Geçen sene dünya kupasını aldım. Bu sene de Türkiye'de düzenlenen dünya kupasını kazandım. Şimdi hedeflerim daha yüksek. Allah'ın izniyle Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidip, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En büyük hedefim olimpiyatlar” diye konuştu.

"İyi ki ben başlamışım da başka kızların hayatına dokunabilmişim"

Artık çevresindeki herkesin kendisine destek verdiğini vurgulayan Sonay, “Eskiden kız çocuğusun, bunu yapamazsın, bunu başaramazsın diyenler kendi çocuklarını da buraya yollamaya başladı. Ben ilk başladığımda salonda tek kızdım. Kimse hiçbir şekilde kızlarını göndermiyordu. Kızlara karşı hep bir yapamaz anlayışı vardı. Ben şampiyonluklar elde etmeye başladıktan sonra bu spora çok fazla kız ilgi duydu, aileler daha çok bu spora sıcak bakmaya başladı. Bundan dolayı da aslında kendimle gurur duyuyorum. İyi ki ben başlamışım da başka kızların böyle hayatına dokunabilmişim. Şimdi salonda bir süre kız var” cümlelerine yer verdi.

Nasır Kandemir: "Olimpiyatlarda derece alacak, şampiyon olabilecek çok çocuğumuz var"

Antrenör Nasır Kandemir de Akdeniz Belediyespor olarak yapılan son Kick Boks Dünya Kupası'na 4 sporcuyla katılım sağladıklarını hatırlatarak, “2 sporcumuz şampiyon, 2 sporcumuz da üçüncü oldu. Şampiyon sporcularımız önümüzde yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeyi garantiledi. Üçüncülük elde eden sporcularımızın da şansları devam ediyor. Bu bölgede ilk sporcu yetiştirmeye 2001 yılında başladık. Hayatına dokunduğum yaklaşık 85 milli sporcu var. Tabiri caizse sokaktan alıp, topluma kazandırdık. Çok emek verdim. Tabii bazı noktalarda tıkandım. Mustafa başkan gelince Akdeniz'in talihi, çok değişti. Biz spor anlamında her türlü sıkıntıyı aştık. Şu anda onlarca sporcumuz var. Özellikle Hilal kızımız şampiyon olduktan sonra kız sporcu sayımız inanılmaz arttı. Biz negatif düşünceleri Hilal ile birlikte kırdık. Çok güzel gidiyoruz. Allah'ın izniyle olimpiyatlara kadar gideceğiz. Şu anda olimpiyatlarda derece alacak, şampiyon olabilecek çok çocuğumuz var" dedi.