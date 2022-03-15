"Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi sürüyor

Mersin polisi, 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiiriz 2022' projesi kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz 2022' projesi ile ben yerine “biz” bilinci oluşturmak, tek çatı altında birleşmek, şiddet, intihar, eylemleri gibi yaşanabilecek terör olaylarının önlenebilmesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının oluşturulması, çocukların terör örgütlerinin birer maşası olmalarını engelleyerek, kendilerini bağımsız ifade etmelerini sağlamak ve milli bir şuur oluşturmak için Mersin genelinde yer alan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve derneklerde görev yapan personele yönelik bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Son olarak ekipler, Erdemli, Bozyazı ve merkez ilçelerde bilgilendirme çalışması yaptı.