İhlas Haber Ajansı

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Terörü hep birlikte durdurabiliriz projesi sürüyor

Mersin polisi, ’Terörü hep birlikte durdurabiliriz’ projesi çerçevesinde eğitimlerine devam etti.

Mersin polisi, 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi çerçevesinde eğitimlerine devam etti.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ekiplerin 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi ile 'ben' yerine 'biz' bilinci oluşturmak, tek çatı altında birleşmek, şiddet, intihar, eylemleri gibi yaşanabilecek terör olaylarının önlenebilmesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının oluşturulması çerçevesinde eğitici faaliyetlerde bulunduğunu belirtildi. Özellikle çocukların terör örgütlerinin birer maşası olmalarını engelleyerek, kendilerini bağımsız ifade etmelerini sağlamak ve milli bir şuur oluşturmak için Mersin genelinde yer alan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve derneklerde görev yapan personele yönelik bilgilendirme yapıldığı da kaydedildi.


Son olarak ekiplerin, Toroslar Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Şevket Pozcu Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi, Kadri Şaman Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde bilgilendirme çalışması yaptığı ifade edildi.

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