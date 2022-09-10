'Terra Madre Anadolu-İzmir 2022 Fuarı'nda Mersin rüzgarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyanın pek çok yerinden küçük üretici, kooperatif ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşunun katıldığı Terra Madre Anadolu-İzmir 2022 Fuarı'na katılarak, kenti ve tarımını katılımcılara tanıttı.

Dünya genelinde gastronominin en önemli etkinliği olarak kabul edilen Terra Madre Fuarında açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi standına, Mersinden Kadın Kooperatifi, Tarsus Eshab-ı Keyf Kooperatifi, Mut Kadın Kooperatifi, Anamur Kadın Kooperatifi, Mut Tarımsal Kooperatifi ve Mezitli Kooperatifi birlikte katılım sağladı. Fuara ilişkin bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Selçuk Şahutoğlu, “Ana temanın tarım ürünleri olduğu bu fuarda, biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu projeler ile çalışmalar hakkında, katılımcılara bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Fuarda slow foot birliklerinin, kooperatiflerin, aynı zamanda küçük üreticilerin ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının hepsinin bir araya gelmesi ile oluşan bir yoğunluk olduğunu ifade eden Şahutoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesi standımızı yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Bu organizasyonda hem projelerimizi değerlendirme, tekrar gözden geçirme, hem de katılımcılarla fikir alışverişinde bulunduğumuz ortam oluştu. Tarımın, kooperatifleşmenin, birleşmenin, el emeğinin son derece önemli olduğu bugünlerde bu tarz fuarların gerçekleşmesinin, hem üreticiler açısından hem de katılımcılar açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.