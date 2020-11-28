Tescilli Lamas limonu hasadı bereket duası ile başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen, uygun koşullarda aylarca depolanabilen coğrafi işaret tescilli dünyaca meşhur 'Lamas' limonunun hasadına başlandı.

Hasat başında limonun kilosu dalında 2.5 lira ile 3 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. Yıllık 450 bin ton rekolteye sahip ürünün yaklaşık 250 bin tonu ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi sağlayacak.

İlçede lamas limonu hasadı, bereket ve bol kazanç duası yapılıp, bahçede çalışanlara baklava ikram edilerek başladı. İhracatın hızlı başlaması üreticilerin sezondan beklentilerini arttırıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasat yapılan bahçeleri gezip, besleme ile limon kesti, üreticilere bereketli ve bol kazanç dileklerinde bulundu.

"Limon da ihracat anlamında önemli bir potansiyele sahip"

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Limon Erdemli'de vatandaşımız için bir geçim kaynağı olmasının yanında ülke ekonomisine de çok ciddi bir girdi sağlıyor. Özellikle ihracat anlamında limon ülkemizin döviz kazanması bakımından çok önemli bir potansiyele sahip. Erdemli'de tabi çalışkan insanlarımızın potansiyelini düşündüğümüzde çok ciddi bir ekonomik girdi burada söz konusu. Ülkemizin kalkınması adına vatandaşımızın hayatını rahat bir şekilde idame ettirmesi adına tarım ürünleri hassaten önemli. Stratejilere göre de 21. yüzyılın en önemli en stratejik ürünün tarım ürünü olduğunu varsaydığımızda, Erdemli'mizin geleceğini özellikle limonun geleceğinin çok önemli bir yer tutacağı hepimizce malum" dedi.

İlçede yetişen ürünlerin tamamının ihracat ürünü olduğunu da hatırlatan Tollu, "Erdemli'de verimli topraklarımızın olması bir avantaj ama bu topraklarda yetişen ürünlerin tamamının ihracat ürünü olması da ciddi bir potansiyel. Özellikle limon ihracat anlamında önemli bir potansiyele sahip. Dolayısıyla limon ihracat demek, ihracat demek ülkemizin daha çok döviz kazanması demek. Bu da çiftçilerimizin yaşam kalitesini refah düzeyinin arttırılması demek" diye konuştu.

"Limon demek döviz demek"

Bölgede Türkiye'deki limonun yüzde 65'inin üretildiğine dikkat çeken Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de, "Geçen yıllarda 400-450 bin ton limon üretimi yapılmaktaydı, bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz. Bunun yaklaşık 200-250 bin tonu ihraç ediliyor. Diğerleri de iç piyasada, soğuk hava depolarımızda ve diğer tabi depolarımızda bekletilip limona arz talep olduğu zamanlarda piyasaya sürülmektedir. Şuanda limonumuz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Bunun yanında Ortadoğu ülkelerine de ihraç edilirse çiftçilerimiz bundan daha da memnun olacak. Hem ülkemize hem de beldemize döviz girdisi sağlanacaktır. Limon demek döviz demek, ihracat demek döviz demektir. Çiftçilerimizde bundan kazançlı çıkacaklardır" dedi.

Şahin, dalında limonun kilo fiyatının 2.5 TL ile 3 TL arasında olduğunu da kaydetti.

Erdemli Narenciye Üretim Depolama Pazarlama Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda üretici Burhan Aslan ise, "Şuan Rusya'ya güzel ihracatımız var. Gönül ister Arap ülkeleri bizim birinci derece hedefimiz. Çünkü ürünlerimizin orada daha iyi değerlendiği kanaatindeyiz. Oraların da gümrük kapılarının açılıp, ticari ilişkilerin biran önce düzeltilip oraya da ihracat yapmamız üreticilerimizin biraz daha kazanmasına vesile olacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.