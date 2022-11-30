Tescilli muz ve limonlu pastalar birincilik için yarıştı

Mersin'in Erdemli ilçesine has coğrafi işaret tecilli ürünlerden 'Lamas limonu' ve 'Erdemli muzu' kullanılarak yapılan pastalar dereceye girmek için yarıştı. 44 yarışmacının yer aldığı etkinlikte jüri tüm pastaları tek tek tadarak birinciyi belirledi.

Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde tarım müdürlüğü ile ticaret odasının organizesiyle ilçeye has coğrafi işaret tecilli ürünlerden 'Lamas limonu' ve 'Erdemli muzu' kullanılarak pasta yapılması için yarışma düzenlendi. Yarışmaya 44 kişi başvurdu. 44 kişi ilçe adına tescilli ürünleri kullanarak en güzel pastayı yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Hazırlanan ürünleri kongre merkezinde 7 kişilik jüri üyesi tek tek tadarak puan verdi. Birbirinden farklı pastaları puanlama sonrasında birinci Özlem Polat, ikinci Fatma Atabay ve üçüncü Goncagül Özçetin oldu.

Yarışmaya katılan turizm meslek lisesi öğrencilerinden Fatma Yavuz, bugün pastalar ve tatlılar yaptıklarını belirterek, amaçlarının ilçeye muz ve limonu tanıtmak olduğunu söyledi.

Lamas limonunun 2019 yılında Erdemli muzunun 2020 yılında coğrafi işaret tescili aldığını anımsatan Erdemli Tarım Müdürü Mesut Yıldız ise, "Bugün burada Erdemli muzu ve Erdemli Lamas limonundan pasta yapılarak bir yarışma düzenledik. 44 tane adayımız var, jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor. Hem coğrafi işaret hem de ürünlerimizin tanıtımı için bu tip etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Dereceye giren birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye ise bin TL ödül verildi. Yarışmacıların ödülünü ise İl Tarım Müdürü Arif Abalı ve diğer katılımcılar verdi.