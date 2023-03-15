TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 gollü maç

Lig Beyaz Grup erteleme maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'a 9-1 mağlup oldu.

Stat: Tarsus

Hakemler: Sinan Dereci, Çağrıcan Pazarcıklı, Kenan Kalkan

Tarsus İdman Yurdu: Sedat (Mert dk. 22), Emre, Mert, Mohammad (Sarp dk. 81 ?), Eren (Arda dk. 75), Tugay, Kayra, Zafer, Levent (Kerem Özer dk. 46), Yunus (Ege dk. 46), Furkan Kara

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Fatih (Emrehan dk. 46), Ömer, Ferhat (Fuat dk. 46), Osman (Sirac dk. 66), Mert (Ali dk. 67), Tolga (Mustafa dk. 77), Egehan, Furkan Işıkdemir, Furkan Yaman, Kerem, Adem

Goller: Mohammad (dk. 33) (Tarsus İdman Yurdu), Ferhat (dk. 7 ve 13), Furkan Yaman (dk. 16 ve 82 pen.), Ömer (dk. 18), Tolga (dk. 44), Furkan Işıkdemir (dk. 59), Ali (dk. 77), Adem (dk. 88) (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)

Sarı kart: Mohammad (Tarsus İdman Yurdu)