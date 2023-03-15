TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 gollü maç

TFF 2.
Lig Beyaz Grup erteleme maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'a 9-1 mağlup oldu.
Stat: Tarsus
Hakemler: Sinan Dereci, Çağrıcan Pazarcıklı, Kenan Kalkan
Tarsus İdman Yurdu: Sedat (Mert dk. 22), Emre, Mert, Mohammad (Sarp dk. 81 ?), Eren (Arda dk. 75), Tugay, Kayra, Zafer, Levent (Kerem Özer dk. 46), Yunus (Ege dk. 46), Furkan Kara
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Fatih (Emrehan dk. 46), Ömer, Ferhat (Fuat dk. 46), Osman (Sirac dk. 66), Mert (Ali dk. 67), Tolga (Mustafa dk. 77), Egehan, Furkan Işıkdemir, Furkan Yaman, Kerem, Adem
Goller: Mohammad (dk. 33) (Tarsus İdman Yurdu), Ferhat (dk. 7 ve 13), Furkan Yaman (dk. 16 ve 82 pen.), Ömer (dk. 18), Tolga (dk. 44), Furkan Işıkdemir (dk. 59), Ali (dk. 77), Adem (dk. 88) (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)
Sarı kart: Mohammad (Tarsus İdman Yurdu)