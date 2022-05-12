TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Amed Sportif Faaliyetleri: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Amed Sportif Faaliyetleri berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Azad, Batuhan (Cengiz dk. 65), Artun (Uygar dk. 86 ?), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Muharrem dk. 90+4 ?), Eren (Yılmaz dk. 65), Volkan, Sefa Durmuş, Erman
Amed Sportif Faaliyetleri: Cantuğ, Hüseyin, Anıl (Murat dk. 88 ?), Kerem, Üstün (Muhlis dk.71), Kutay, Okan (İsmail dk. 90+2 ?), Oğuz, Mehmet, Mansur (Bünyamin dk. 71), Mervan (Cenk dk. 88 ?)
Sarı kartlar: Azad (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri)