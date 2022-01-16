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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - 1922 Konyaspor : 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 20. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Tarsus


Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Mehmet Sıraç Akpınar


Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Cengiz (Gökhan dk. 46), Niyazi, Artun, Hakan (Sinan dk. 89 ?), Alperen, Tufan, Azad, Ahmet Furkan, Volkan, Sefa (Yılmaz dk. 82 ?)


Karatay Termal 1922 Konyaspor : Kadem, Fatih (Tamer dk. 46), Ahmet Önay (Hüseyin dk. 88 ?), Adem, Güray (Görkem dk. 79), Mustafa, Salim (Fuat dk. 46), Hacı (Ali dk. 64), Seydi, Eyüp, Can


Kırmızı Kart: Alperen (dk. 14) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı Kartlar: Niyazi (Tarsus İdman Yurdu), Fatih (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

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