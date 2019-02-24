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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Tuzlaspor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Tarsus Burhanettin Kocamaz


Hakemler: Semih Kurt, Cankut Gönenç, Tuncay Ercan


Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Gökhan Sinanoğlu, Onur Güney, Eren Tokat, Sefa Durmuş, Abdurrahman Canlı (Okan Yıldız dk. 72), Nurullah Kaya, Yılmaz Can Taşkıran, Samed Karakoç, Abdullah Halman (Mustafa Yılmaz dk. 65), Emir Can Sayar (Kazım Çelik dk. 66)


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Ozan Tahtaişleyen, Tarık Mayhoş, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan (Berat Ali dk. 78), Erdi Zengin (Taner Yıldız dk. 66), Murat Yılmaz (Eren Görür dk. 80 ?)


Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 3), Sadık Baş (dk. 65), Murat Yılmaz (dk. 68) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Gökhan Sinanoğlu (Tarsus İdman Yurdu), Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

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