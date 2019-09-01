TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-1 yenildi.
Stat: Tarsus Şehir
Hakemler: Alper Oran, Abdullah Uğur Sarı, Emin Barlas
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yasin, Samet Eker (Emir Can dk. 66), Nurullah, Ali Yavuz (Artun dk. 79), Yılmaz (Emir Kaan dk. 88 ?), Alperen, İbrahim, Yakup, Sefa, Onur
Hekimoğlu Trabzonspor: Bekir, Miraç, Maksut, Oğuzhan (Taha Gür dk. 79), Samet Yalçın, Dede, Muhammet (Ali Aydemir dk. 66), Bahadır, Taha Balcı, Volkan, Murat Cem (Emrullah dk. 63)
Goller: Samet (dk. 40) (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (dk. 79), Dede (dk. 83), Samet Yalçın (dk. 67) (Hekimoğlu Trabzonspor)
Sarı kartlar: Nurullah, Onur (Tarsus İdman Yurdu), Volkan, Samet Yalçın, Oğuzhan, Miraç, Bahadır (Hekimoğlu Trabzonspor)