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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-1 yenildi.



Stat: Tarsus Şehir


Hakemler: Alper Oran, Abdullah Uğur Sarı, Emin Barlas


Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yasin, Samet Eker (Emir Can dk. 66), Nurullah, Ali Yavuz (Artun dk. 79), Yılmaz (Emir Kaan dk. 88 ?), Alperen, İbrahim, Yakup, Sefa, Onur


Hekimoğlu Trabzonspor: Bekir, Miraç, Maksut, Oğuzhan (Taha Gür dk. 79), Samet Yalçın, Dede, Muhammet (Ali Aydemir dk. 66), Bahadır, Taha Balcı, Volkan, Murat Cem (Emrullah dk. 63)


Goller: Samet (dk. 40) (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (dk. 79), Dede (dk. 83), Samet Yalçın (dk. 67) (Hekimoğlu Trabzonspor)


Sarı kartlar: Nurullah, Onur (Tarsus İdman Yurdu), Volkan, Samet Yalçın, Oğuzhan, Miraç, Bahadır (Hekimoğlu Trabzonspor)

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