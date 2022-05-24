TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Karacabey Belediyespor: 4 (Penaltılar)

TFF 2.
Lig Beyaz Grupta Play-Off yarı finalin ikinci maçında seyircisiz oynayan Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor oynadığı maçın normal süresi 2-2 bitti. Uzatmalarda da beraberlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Penaltılarda konuk ekip 4-1 kazandı. Beyaz Grubun finale çıkan takım Karacabey Belediye Spor oldu.
Stat: Tarsus
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Cengiz (Yılmaz dk. 69), Uygar(Uğur Arslan dk. 62x), Artun (Sinan dk. 80 ?), Hakan, Alperen, Gökhan (Muharrem dk. 80 ?), Eren (Eren dk. 106), Volkan (Furkan dk. 106), Sefa, Erman
Karacabey Belediyespor: Veysel, Abdullah, Bekir (Ata dk. 101 ?), Enes, Uğur Mustafa, Hakan, Mevlüt, Kaan (Sergen dk. 62), Sadık (Efe dk. 119 ?), Harun, Devrim (Berk dk. 85 ?)
Goller: Cengiz (dk. 19), Artun (dk. 44) (Tarsus İdman Yurdu), Uğur Mustafa (dk. 64 penaltı) Bekir Can Kara (dk. 19) (Karacabey Belediyespor)
Penaltılar: Alperen (Tarsus İdman Yurdu), Berk, Sergen, Abdullah, Hakan (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Erman, Uygar, Artun,Alperen, Volkan, Gökhan, Uğur Mustafa (Tarsus İdman Yurdu), Enes,Berk (Teco Karacabey Belediyespor)