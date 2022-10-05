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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.




Stat: Tarsus


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Harun Terin, Buğra Can Semercioğlu


Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Abdussamed, Cengiz (Yusuf dk. 78 ?), Yılmaz Can (Azad dk. 66), Alperen (Fatih Somuncu dk. 78 ?), Fatih Selimhan, Uğur (Eyüpcan dk. 88 ?), Gökhan, Taha (Artun dk. 88 ?), Volkan, Sefa


Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Mehmet (Mert Özyıldırım dk. 60), Çağrı, Fatih Tultak (Hakkı dk. 36), Nuh, Mert Er, Nurettin (Şükrü Kağan dk. 60), Alim (Gökhan dk. 84 ?), Emre, Yılmaz Basravi (Anıl dk. 36), Hüseyin


Goller: Cengiz (dk. 3) (Tarsus İdman Yurdu), Şükrü Kağan (dk. 90) Nazilli Belediyespor)


Sarı kartlar: Cengiz, Alperen, Taha (Tarsus İdman Yurdu), Çağrı, Nuh (Nazilli Belediyespor)

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