TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Harun Terin, Buğra Can Semercioğlu
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Abdussamed, Cengiz (Yusuf dk. 78 ?), Yılmaz Can (Azad dk. 66), Alperen (Fatih Somuncu dk. 78 ?), Fatih Selimhan, Uğur (Eyüpcan dk. 88 ?), Gökhan, Taha (Artun dk. 88 ?), Volkan, Sefa
Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Mehmet (Mert Özyıldırım dk. 60), Çağrı, Fatih Tultak (Hakkı dk. 36), Nuh, Mert Er, Nurettin (Şükrü Kağan dk. 60), Alim (Gökhan dk. 84 ?), Emre, Yılmaz Basravi (Anıl dk. 36), Hüseyin
Goller: Cengiz (dk. 3) (Tarsus İdman Yurdu), Şükrü Kağan (dk. 90) Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Cengiz, Alperen, Taha (Tarsus İdman Yurdu), Çağrı, Nuh (Nazilli Belediyespor)