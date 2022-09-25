TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Şanlıurfaspor 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak Demirel
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Fatih (Cengiz dk. 46), Artun, Oğuzhan (Abdussamed dk. 46), Alperen, Fatih, Gökhan, Azad, Taha (Yılmaz dk. 46), Volkan, Sefa
Şanlıurfaspor : Aydın, İbrahim, Cumali (Alican dk. 88 ?), Kemal, Şahin (Behlül dk. 81), Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Erkam dk. 81), Mert, Mustafa (Bünyamin dk. 73), Barış
Goller: Cengiz (dk. 76) Tarsus İdman Yurdu), Kemal (dk. 10 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Azad (Tarsus İdman Yurdu), Cumali, Şahin (Şanlıurfaspor)