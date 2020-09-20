TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, İsmail Taygun Tasalı, Kadir Kantekin
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Onur, Abdussamed (Ferhat dk. 65), Atilla (Alper dk. 65), Alperen, Suat, Mertcan, Şahin, İbrahim, Sefa, Samet (Burak dk. 75)
Van Spor Futbol Kulübü: Aydın, Cihan (Sefa Küpeli dk. 65), Abdulkadir, Utku, Sedat (Furkan dk. 87 ?), Üzeyir, Rüştü, Zafer (Sedat dk. 68), Oktay, Barış Gök, Yakup
Goller: Utku (dk. 58) (Van Spor Futbol Kulübü), Mertcan (dk. 90+2) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Ferhat (Tarsus İdman Yurdu), Sedat, Utku, Oktay, Furkan, Aydın (Van Spor Futbol Kulübü)