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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Tarsus


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, İsmail Taygun Tasalı, Kadir Kantekin


Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Onur, Abdussamed (Ferhat dk. 65), Atilla (Alper dk. 65), Alperen, Suat, Mertcan, Şahin, İbrahim, Sefa, Samet (Burak dk. 75)


Van Spor Futbol Kulübü: Aydın, Cihan (Sefa Küpeli dk. 65), Abdulkadir, Utku, Sedat (Furkan dk. 87 ?), Üzeyir, Rüştü, Zafer (Sedat dk. 68), Oktay, Barış Gök, Yakup


Goller: Utku (dk. 58) (Van Spor Futbol Kulübü), Mertcan (dk. 90+2) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Ferhat (Tarsus İdman Yurdu), Sedat, Utku, Oktay, Furkan, Aydın (Van Spor Futbol Kulübü)

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