TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 1922 Konyaspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 5. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Tarsus Şehir
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Barkın Güdü, Murat Erölmez
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Mehmet, Yasin, Nurullah (Samet Eker dk. 77), Ali Yavuz (Ferhat dk. 70), Yılmaz Can (Emir Can dk. 84), Erkam, Artun, Alperen, Sefa, Onur
1922 Konyaspor : İsmet, Seydi, Recep, Ahmet, Burak (Celal dk. 72), Nurettin, Alpay, İbrahim (Yılmaz Kılıç dk. 84), Seddar (Samet Bulut dk. 77), Alper, Bünyamin
Goller: Yılmaz (dk. 4), Artun (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu), Burak (dk. 34) (1922 Konyaspor)
Kırmızı Kart: Alper (dk. 50) (1922 Konyaspor )
Sarı kartlar: Yasin, Artun (Tarsus İdman Yurdu), Seddar, Alpay, Yılmaz Kılıç (1922 Konyaspor)