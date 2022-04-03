TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Kırklarelispor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 33. haftaı maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yazır
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Abdussamed, Batuhan (Cengiz dk. 82), Artun (Azad dk. 71), Hakan (Sinan dk. 90+1 ?), Alperen (Özgür dk. 90+1 ?), Gökhan, Eren (Yılmaz dk. 71), Volkan, Sefa, Erman
Kırklarelispor : Mehmet, Canberk, Muhammet, Enes İslam (Çağrı dk. 82 ?), Serhat (Şevki dk. 82 ?), Harun (Emre Balkı dk. 61), Ferhat, Emre Keleşoğlu, Berat (Ümit dk. 61), Davut, Enes Karakuş (Yaser dk. 61)
Goller: Alperen (dk. 48), Batuhan (dk. 55) (Tarsus İdman Yurdu), Enes Karakuş (dk. 13) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Gökhan, Azad (Tarsus İdman Yurdu), Çağrı, Emre Balkı (Kırklarelispor)