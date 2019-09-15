İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.



Stat: Tarsus Şehir


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ejder Yapıcı, Vural Gül


Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Mehmet, Yasin (Yasin dk. 80 ?), Nurullah, Ali Yavuz, Yılmaz (Emir Can dk. 68), Erkam, Artun (Mustafa dk. 71), Alperen, Yakup, Sefa


Sarıyer: Kubilay, Şaban, Murat, Doğukan (Alim dk. 46), Okan, Şahin, İsmail (İsmail dk. 55), İlter, Adem (Bertul dk. 78), Bahri, Hikmet


Goller: Alperen (dk. 82), Ali Yavuz (dk. 90+1) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Sefa, Ekram (Tarsus İdman Yurdu), Doğukan, Bahri (Sarıyer)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.