TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.
Stat: Tarsus Şehir
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ejder Yapıcı, Vural Gül
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Mehmet, Yasin (Yasin dk. 80 ?), Nurullah, Ali Yavuz, Yılmaz (Emir Can dk. 68), Erkam, Artun (Mustafa dk. 71), Alperen, Yakup, Sefa
Sarıyer: Kubilay, Şaban, Murat, Doğukan (Alim dk. 46), Okan, Şahin, İsmail (İsmail dk. 55), İlter, Adem (Bertul dk. 78), Bahri, Hikmet
Goller: Alperen (dk. 82), Ali Yavuz (dk. 90+1) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Sefa, Ekram (Tarsus İdman Yurdu), Doğukan, Bahri (Sarıyer)