TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yendi.
Stat: Tarsus
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz, Abdussamed, Batuhan (Cengiz dk. 54 ), Artun (Azad dk. 75), Hakan Demir (Sinan dk. 88), Alperen (Özgür dk. 88), Gökhan, Eren (Yılmaz dk. 54), Volkan, Sefa Durmuş, Erman
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Sefa Aksoy, Tarık (Ercüment dk. 46), Hakan Çevik (Selim dk. 82) Aykut, Hüseyin (Rıdvan dk. 72), Ertuğrul, Fatih, Fatih, Alper, Tezcan (Embiya dk. 46), Oğuzhan (Emre dk. 72)
Goller: Alperen (dk. 62 ve 69), Yılmaz (dk. 72) (Tarsus İdman Yurdu), Embiya (dk. 58) , Ercüment (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hakan Demir, Sefa Durmuş, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor)