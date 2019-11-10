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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0'lık skorla mağlup etti.



Stat: Tarsus


Hakemler: Volkan Okur, Musa Murat Emre, Ahmet Deveci


Tarsus İdman Yurdu: Barış, Mehmet Cansın, Samet, Nurullah, Erkam, Artun, Alperen (Mustafa dk. 62), İbrahim, Çağrı (Cem dk. 74), Sefa (Aytaç dk. 51), Onur Şirin


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz, Yiğitcan, Bünyamin, Onur Alkan, Muhammet Burak (Hüseyin dk. 68), Yüksel, Oğuz(Hasan dk. 7), Tolga (Azad dk. 46), Mansur, Furkan, Muhammet Yılmaz


Goller: Çağrı (dk. 28 ve 46), Artun (dk. 36 ve 67), Cem (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Alperen, Çağrı, Nurullah, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Onur (Amed Sportif Faaliyetler)

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