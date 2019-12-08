TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 7 - Zonguldak Kömürspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 7-1 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Salim Şanlıer, Şenol Bektaş
Tarsus İdman Yurdu: Barış, Nurullah, Ali Yavuz, Yılmaz (Cem dk. 77), Mustafa, Erkam, Artun, Alperen, Aytaç, Yakup, Sefa (Onur Şirin dk. 63)
Zonguldak Kömürspor: Sinan (Onur Muhammet dk. 42), Çağrı, İsmail, Mehmet Gürkan, Muammer, Muhammet (Serhat dk. 55), Atakan (Cenk dk. 35), Onur Can, Görkem, Lider, Emre
Goller: Artun (dk. 7, 17 ve 76), Ali Yavuz (dk. 19), Alperen (dk. 34, 44 ve 72) (Tarsus İdman Yurdu), Mehmet (dk. 32) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: İsmail, Çağrı, Emre (Zonguldak Kömürspor)