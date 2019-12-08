İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 7 - Zonguldak Kömürspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 7-1 mağlup etti.



Stat: Tarsus


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Salim Şanlıer, Şenol Bektaş


Tarsus İdman Yurdu: Barış, Nurullah, Ali Yavuz, Yılmaz (Cem dk. 77), Mustafa, Erkam, Artun, Alperen, Aytaç, Yakup, Sefa (Onur Şirin dk. 63)


Zonguldak Kömürspor: Sinan (Onur Muhammet dk. 42), Çağrı, İsmail, Mehmet Gürkan, Muammer, Muhammet (Serhat dk. 55), Atakan (Cenk dk. 35), Onur Can, Görkem, Lider, Emre


Goller: Artun (dk. 7, 17 ve 76), Ali Yavuz (dk. 19), Alperen (dk. 34, 44 ve 72) (Tarsus İdman Yurdu), Mehmet (dk. 32) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: İsmail, Çağrı, Emre (Zonguldak Kömürspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.