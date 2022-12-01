Mersin'de 30 kursiyerin katıldığı TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde organize edilen 'Mehmet Ali Cömert-Erol Kuşak TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı' Mersin'de başladı.TFF Eğitim Dairesinde görevli Osman Öngen ve Adem Tandoğan'ın eğitim verdiği kursta, 30 kursiyer teknik direktörlüğe ilk adımı atmış oldu. 9 Aralık tarihine kadar Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası ve orman bölge müdürlüğü konferans salonunda devam edecek olan kursta, eğitimciler tarafından 30 kursiyere eğitimler verilecek. Kursu başarı ile tamamlayacak olan kursiyerler C diplomasını alarak, teknik direktörlüğe ilk adımını atmış olacağı belirtildi.

Kursa ilginin çok fazla olduğunu belirten Mersin TÜFAD Başkanı Mesut Bilir" Bu sene düzenlenen ve C diploması için başvuranların sayısı çok yoğundu. Genel merkezimizin belirlediği 30 kişi, 30 Kasım tarihi itibari ile kursa başladı. Ben tüm kursiyerlerimize bu doğrultuda başarı temenni ediyorum. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler teknik direktörlüğe ilk adımı atacak. Kursumuzda TFF Eğitim Dairesinde görevli 2 tecrübeli eğitmenimiz olan Osman Öngen ve Adem Tandoğan saha ve derslikte olmak üzere ders verecek. Kursiyerlerimiz kurs boyunca 'futbolun prensipleri, teknik, taktik, antrenman bilgisi, periyotlama, maç gözlem ve analizi, beceri, kalecilik ve öğrenme-öğretme yöntemleri' konu başlıkları altında eğitim alacak" dedi.

Konuşmasını sürdüren Bilir, "Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, kurs boyunca antrenman sahası, malzeme ve ekipman olarak Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası'nı TÜFAD Mersin Şubemize tahsis etti. Orman bölge müdürlüğümüzde hem konferans salonunu hem de kursiyerlerimize yemek desteği sağladı. Her 2 kurumunu yetkililerine desteklerinden dolayı TÜFAD Şubemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.