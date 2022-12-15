Mersin'de 30 kursiyerin katıldığı TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde organize edilen Mehmet Ali Cömert-Erol Kuşak TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı, Mersin'de sona erdi. TFF Eğitim Dairesinde görevli Osman Öngen ve Adem Tandoğan'ın eğitim verdiği kursta, 30 kursiyer teknik direktörlüğe ilk adımı atmış oldu. Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası ve orman bölge müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kurs, yapılan sınavlar sonucunda sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan 1'i kadın 30 kursiyer C diplomasını alarak, teknik direktörlüğe ilk adımını atmış oldu.

Kursla ilgili bilgi veren Mersin TÜFAD Başkanı Mesut Bilir, Mersin'de bir kursu daha başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "10 gün boyunca 1'i kadın 30 kursiyerimiz deneyimli eğitmenlerimiz tarafından eğitildiler. Birçok konuda fikir sahibi oldular. Yapılan sınavlarda da hepsi başarılı oldu. Kurs boyunca bize her zaman destek veren Akdeniz Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere bundan sonraki dönemlerinde başarılar diliyoruz. İnşallah onları da ilerleyen yıllarda güzel yerlerde görürüz" dedi.