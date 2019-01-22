Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde organize edilen 'TFF Grassroots C Antrenör Kursu' Mersin'de başladı.

TFF Eğitim Dairesinde görevli 2 eğitmenin eğitim verdiği kursta 30 kursiyer teknik direktörlüğe ilk adımı atmış oldu. Organizasyonun Mersin ayağını yürüten TÜFAD Mersin Şubesi kursa, 'Yaşayan ve hayatta olmayan değerlerimize sahip çıkıyoruz' sloganıyla geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Tarsus sporuna büyük katkılarda bulunan Yıldırımspor'un Başkanı Niyazi Oksal'ın ismini verdi.

31 Ocak tarihine kadar Macit Özcan Spor Kompleksi'nde devam edecek olan kursta, TFF Eğitim Dairesi personeli Atilla Yüce ve Osman Öngel, 30 kursiyere eğitim verecek. Yüce ve Öngel'in yardımcılığını ise Tarkan Özyılmaz yapacak. Kursu başarı ile tamamlayacak olan kursiyerler C diplomasını alarak, teknik direktörlüğe ilk adımını atmış olacak.

Kursun açılışını Başkan Kocamaz yaptı

Oldukça yoğun katılımın gerçekleştiği kursun açılışını, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaparken, açılışa Mersin ve Tarsus spor camiasından çok sayıda spor adamı katıldı. Açılışın ardından Mersin TÜFAD Başkanı Mesut Bilir, kursa ve kent sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Kocamaz'a plaket ve forma hediye etti.

Kursa ilginin çok fazla olduğunu söyleyen Mesut Bilir, "Bu sene düzenlenen ve C diploması için başvuranların sayısı çok yoğundu. Genel merkezimizin belirlediği 30 kişi, 21 Ocak tarihi itibari ile kursa başladılar. Ben tüm kursiyerlerimize bu doğrultuda başarı temenni ediyorum. Ayrıca 'Yaşayan ve hayatta olmayan değerlerimize sahip çıkıyoruz' sloganıyla kursumuzun ismini geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tarsus sporunun mihenk taşlarından Niyazi Oksal'ın ismini koyduk ve bundan da çok mutlu olduk" dedi.

Teknik adamlığa ilk adımı atacaklar

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin teknik direktörlüğe ilk adımı atacaklarını kaydeden Bilir, "Kursumuzda TFF Eğitim Dairesinde görevli 2 tecrübeli eğitmenimiz olan Atilla Yüce ve Osman Öngel saha ve derslikte olmak üzere ders verecek. Kursiyerlerimiz kurs boyunca 'futbolun prensipleri, teknik, taktik, antrenman bilgisi, periyotlama, maç gözlem ve analizi, beceri, kalecilik

ve öğrenme-öğretme yöntemleri' konu başlıkları altında eğitim alacaklar. Öğleden önce ve öğle sonrası periyotlar halinde devam edecek olan kursumuz 10 gün sürecek ve kurs sonunda başarılı olan arkadaşlarımız diplomalarını alarak, teknik direktörlüğe ilk adımı atmış olacaklar" diye konuştu.

Kurs boyunca maddi ve manevi olarak tüm imkanlarını seferber eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a da teşekkür eden Bilir, "Başkanımız Kocamaz, kurs boyunca antrenman sahası, malzeme ve ekipman olarak Macit Özcan Spor Tesislerini TÜFAD Mersin Şubemize tahsis etti. Hem maddi hem de manevi olarak yanımızda olan ve Mersin sporunun gelişmesi için elinden gelen tüm gayreti gösteren Başkan Kocamaz, bizi kurs boyunca büyük bir yükün altından da kurtarmış oldu. Kendisine Mersin sporu ve TÜFAD Şubemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.