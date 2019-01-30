TFF Grassroots C Antrenör Kursu Mersin'de devam ediyor

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde Mersin'de devam eden TFF Grassroots C Antrenör Kursu'nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Tarsus'un efsane spor adamlarından Niyazi Oksal'ın isminin verildiği kurs Macit Özcan Spor Tesislerinde devam ederken, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, kursa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. TÜFAD Mersin Şubesi Başkanı Mesut Bilir, TFF Eğitim Dairesinden Atilla Yüce ve Osman Öngel ile kursiyerleri ziyaret eden Dilber, başarı temennisinde bulundu.

Mersin TÜFAD Şubesi'nin çalışmalarını genel merkez olarak dikkatle takip ettiklerini söyleyen Dilber, “Özellikle son iki dönemde, Mesut Bilir'in başkanlığına seçildiği günden beri Mersin dikkatle takip ettiğimiz bir şubemiz oldu. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra eğitim ve seminerler konusunda çok önemli çalışmalara imza atan Bilir ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kurs sonunda teknik direktörlüğe ilk adımı atacak olan 30 kursiyere de tavsiyelerde bulunan Dilber, “Artık günümüzde teknik adamlık çok farklı bir pozisyona geldi. Özellikle Türk futboluna yeni yıldızların yetiştirilmesi konusunda son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu sıkıntıların aşılması noktasında da teknik adamlarımıza büyük görevler düşüyor. Bu tarz kurslarda yetişen teknik adamlarımız, teknik ve teorik eğitimin yanı sıra vizyon konusunda da kendilerini yetiştirmeleri Türk futbolu adına çok önemli” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan İsmail Dilber'in sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise çok verimli bir kurs dönemi geçirdiklerini belirterek, “Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek onurlandırdı. Mersin şubesi olarak genel merkezimize, Türk futboluna ve Mersin sporuna faydalı olabilmek için taşın altına elimizi fazlasıyla koyduk. Bu noktada genel merkezimizin de ciddi desteklerini görmek bizleri bu yolda motive etmekte. Bu vesile ile Genel Başkanımıza şahsım ve yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Dilber daha sonra TÜFAD Mersin Şubesi yönetimi ve spor adamları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.