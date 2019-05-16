TGF Genel Başkanı Karaca'dan Başkan Seçer'e ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.

TGF Genel Başkanı Karaca'nın, Seçer'i ziyaretine TGF Başkan Yardımcısı ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ile cemiyet yönetimi katıldı.

Ziyarette, ulusal ve yerel basının sorunları üzerine bir dizi sohbet gerçekleştirilirken, gazetecilik mesleğinin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin de bir zorunluluk olduğu üzerinde duruldu.

“Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor”

Gazetecilik mesleğinin son derece meşakkatli ve zorlu bir alan olduğunu, bu yüzden de gazetecilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi gerektiğini belirten Başkan Seçer, “Gazetecilik insanı fiziki olarak da duygusal anlamda da yıpratır. Gazetecilik eğer gerçek anlamda yapılıyorsa çok önemli bir meslek. Şartlarınızın düzenlenmesi ya da çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi gerekiyor. Demokrasilerde medya dördüncü güç olarak anılır. Bu bilinçte bir parlamento varsa sizin derdinize daha çabuk çare olur ama bu bilinçte olmayan bir parlamentoda da basına ilişkin yasal düzenlemeler gittikçe gecikir” dedi.

Hukukun olmadığı yerde gazetecilik mesleğinin ıstırap çeken bir alan haline dönüşeceğini ifade eden Seçer, “Siz hukukun olduğu, demokrasilerin üst seviyelerde olduğu toplumlarda, ülkelerde mesleğinizi rahatça icra edersiniz. Doğru habere zamanında ulaşmak bizim anayasal hakkımız” diye konuştu.

Mersin basınına her türlü desteği vereceğini de dile getiren Seçer, “Gazeteci olmazsa biz yaptığımız hizmetleri halkla buluşturamayız. Aynı şekilde benim yaptığım işleri de halkın takip etmesi zorlaşır. Biz birbirimize aşk derecesinde bağlı olmak, birbirimizi sevmek zorundayız. Benim başarılı olmam için gazetecilerle diyaloğumun iyi olması lazım. Tabi onların da yerel yönetimlerle iyi ilişkiler sürdürmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin daha iyi koşullarda görevini yerine getirebilmesi için de yer ihtiyacı konusundaki desteğini bir kez daha yineleyen Seçer, “İyi koşullarda bir cemiyet ikametgahlarının olması, fiziki olarak da son derece sıhhi bir ortamda görevlerini yapabilecekleri bir alan çalışması, bir bina çalışması yapıyorlar. Biz de her türlü katkıyı yapacağız. Onun sözünü de verdik” dedi.

“Türkiye'de şu anda Anadolu basını bitme noktasında”

Türkiye genelinde yaptıkları ziyaretlerde hem meslektaşları ile bir araya geldiklerini hem de gazeteciliğin sorunları üzerine konuştuklarını belirten Genel Başkan Karaca ise Seçer'e TGF hakkında bilgiler verdi. İnternet gazeteciliğinin Anadolu basını üzerinde büyük tehlike oluşturduğunu da ifade eden Karaca, “Türkiye'de şu anda Anadolu basını bitme noktasında. Maalesef seçimlerden önce de tüm grupları, parti liderlerini ziyaret ettik, dosyalarımızı verdik ama bir çözüm olmadı. Şu anda gerek televizyonlar gerek radyolar çözümünü bir türlü yapamadığımız internet gazeteciliği, mesleğimiz için son derece tehlike. Bu işi iyi yapan arkadaşlarımız var. Onlara bir şey demiyoruz ama çok kötü yapan, kötü niyetli kişiler de var. Bu nedenle mutlaka bir yasa çıkmalı. Sözü aldık ama bu seçim kargaşasının hala devam etmesi maalesef sorunlarımızın çözümü noktasında gecikecek” dedi.