İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Berdan ırmağının etrafında kötü koku fark eden vatandaşlar, yaptıkları araştırmada ırmak kenarında tıbbi atıkları gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, atıkların hastalıklara davetiye çıkarmadan kaldırılmasını istedi.


Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ırmak kenarına dökülen tıbbi atıkları toplayıp, bölgeyi de dezenfekte etti.


Yetkililer tıbbi atıkların hangi kurum tarafından atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.