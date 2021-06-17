Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Uçarmak'a Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Akgöz, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Umut Özgül, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız eşlik etti. Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uçarmak, daha sonra valilik makamına geçerek Vali Su ile bir süre görüştü.

Konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbette Vali Su, Uçarmak ve beraberindeki heyeti Mersin'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından, Uçarmak ve beraberindeki heyet, kentteki temaslarına devam etmek üzere valilikten ayrıldı.