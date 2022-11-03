Tilkiyi fıstıkla beslediler

Mersin'de bir kişi yayladaki evlerine sürekli gelmeye başlayan tilkiyi fıstıkla beslerken, arkadaşları o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Erdemli ilçesine bağlı bin 600 rakımdaki Harfilli köyünde Abdullah Kurt, yayla evinin bahçesinde bir tilki ile karşılaştı. İlk gün tilkiye yiyecek veren Kurt, daha sonra arkadaşları ile bahçede otururken tekrar tilkinin geldiğini fark etti. Tilkiye 'Fındık' ismini veren Kurt, bu sefere de onu yer fıstığı ile besledi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde ise tilkiye fıstık verilmesi ve hayvanın onları yeme anı yer aldı.

Tilkinin yayla evlerine gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten Kurt, onu sürekli beslemeye çalıştıklarını belirtti.