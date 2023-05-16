Tır devrildi, 60 hayvan telef oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı karayolu güzergahı üzerinde Sorgun Mahallesi Kevenkırı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Beşir A. yönetimindeki 42 PA 412 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada dorsede bulunan 300 küçükbaş hayvandan yaklaşık 60 tanesi telef oldu. Kaza yerine jandarma, itfaiye ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme sürüyor.