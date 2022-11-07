Tır devrildi, Mersin-Antalya yolu 3 saat ulaşıma kapandı

Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarında bir tırın devrilmesi sonucu Mersin-Antalya yolu 3 saat ulaşıma kapandı. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolunda Anamur ilçesi Anıtlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 31 RAB 28 plakalı tır yağışlı havada kaydı. Kayan tırın dorse kısmı devrilerek yolun çift şeridini de kapattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yaklaşık 3 saat yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tır vinç yardımı ile çekilerek, yol ulaşıma tekrar açıldı.