İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tır ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tır ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Cami yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali A. idaresindeki 33 ADR 454 plakalı tır ile Adem D.'nin kullandığı 33 C 5006 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü Adem D. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.