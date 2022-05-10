İhlas Haber Ajansı

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Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Mersin’de tır pazarında bulunan bir işletmede çıkan yangında 3 araç zarar gördü.

Mersin'de tır pazarında bulunan bir işletmede çıkan yangında 3 araç zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesinde bulunan tır pazarındaki bir işletmede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 araç zarar görürken, alevler tır dorselerine sıçramadan kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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