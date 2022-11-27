Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rıza Dönmez'in kullandığı 27 AJT 357 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda M.Ş yönetimindeki 40 AY 544 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.