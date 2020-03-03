TMOK'un 'Oli' projesi, Toroslar'da çocuklarla buluştu

Toroslar Belediyesi, genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri ve spora katılımlarını teşvik etmek amacıyla, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) yürüttüğü Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi ile sevilen maskot 'Oli'yi ve birbirinden renkli eğitimci etkinlikleri çocuklarla buluşturdu.

Projenin sunucusu tarafından çocuklara, olimpiyat oyunları ve felsefesi, çevre duyarlılığı, fair play ve sağlıklı beslenme gibi konularda interaktif sunum yapıldı. Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çizgi filimler, küçük yarışmalar, renkli video ve görsellerle anlatılan sunum, çocukların ilgi odağı olurken, projeye adını veren maskot 'Oli', müzik eşliğinde katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Programda tüm çocuklara katılım belgesi de verildi.

"Çocuklarımız sporla büyüsün istiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporun, çocukların gelişiminde ve başarısında önemli bir rol oynadığına vurgu yaparak, "Türkiye'yi köşe bucak gezerek çocuklara spor kültürü ve sevgisi aşılayan projenin, Toroslarımızda çocuklarımızla buluşmasından son derece mutlu olduk" dedi. Bu önemli projeyi 14 yıldır başarıyla uygulayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine teşekkür eden Yılmaz, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yürüttüğü bu anlamlı proje ile çocuklarımız, çevre duyarlılığı, sağlıklı beslenme ve fair play konularında bilgi sahibi oluyor. Spor oldukça önemli. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıkarak sporun alışkanlık haline getirilmesini önemsiyoruz. Markalaşan 'Oli' projesi de çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde sporu sevdiren bir proje. Böyle bir projenin ülkemizde gerçekleşiyor olmasından dolayı da mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.