TOKİ kura çekimi Vali Pehlivan'ın katılımıyla başladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250 bin konutluk 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi', 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' çerçevesinde TOKİ tarafından Mersin'e inşa edilecek olan 5 bin 100 konutun hak sahibi belirleme kura çekiliş törenine katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda, noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlanan ve 4 gün sürecek olan kura çekimi sonucunda, Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Toroslar ve Tarsus ilçeleri ile merkez bölgesinde yapılacak 2+1 ve 3+1 daireler hak sahiplerini bulacak. Söz konusu programda açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, sözlerine Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'a rahmet dileyerek başladı.

"Toplamda 7 bin 100 konutu Mersinlilerle buluşturmuş olacağız"

Mersin'de 5 bin 100 konutun inşa edileceğini hatırlatan Pehlivan, "TOKİ tarafından bugüne kadar ülke genelinde çok sayıda proje hayata geçirildi. Bu büyük proje çerçevesinde 250 bin konutla birlikte konut yapmak üzere 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri yapılması öngörülüyor. Bununla ilgili de TOKİ ekipleri bugün burada olduğu gibi il il dolaşarak kura çekim törenlerini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar ülke genelinde, 1 milyon 170 bin konut inşa edilirken, ilimizde de 5 binin üzerinde konut bugüne kadar inşa edildi. Şu anda 415 konutun da inşaatı devam ediyor. Önceki yıllarda kurası çekilen 2 bin konutumuz var. Vatandaşlarımız için en güzel ve ideal araziyi belirlemek için biraz zamana ihtiyaç vardı. Hukuksal detaylar, pürüzler vardı. Ama bütün o hukuki süreçler tamamlandı ve yakında o projenin de ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Bahse konu 2 bin konut ve bugün kura çekimini başlattığımız 5 bin 100 konutla birlikte 7 bin 100 sosyal konutu, Mersinli hemşerilerimizle buluşturmuş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"1 milyar liranın üzerinde bir çok proje hayata geçirildi"

TOKİ tarafından Mersin'de mali değeri 1 milyar liranın üzerinde olan bir çok projenin hayata geçtiğini belirten Pehlivan, "Bunlar içerisinde 25 bin kişilik şehit stadyumu en büyük projelerden birisidir. İlçelerimizde toplamda yaklaşım 900 yatağa tekabül eden 6 ayrı devlet hastanesi de TOKİ tarafından inşa edildi. 7'si ilkokul 10'u da lise düzeyinde olmak üzere 17 okul, millet bahçesi, cami, iş merkezleri, hükümet konağı gibi pek çok yatırım TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Bu sosyal konutların, ülke genelinde olduğu gibi yüzde 5'i kurasız bir şekilde Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri için tahsis edilecek. Yüzde 5'i engelli vatandaşlarımız arasında ve onların aileleri arasında yapılacak kurada belirlenecek. Yüzde 20'si de ülke genelindeki uygulamada olduğu gibi 18-35 yaş arasındaki yeni yuva sahibi olmak isteyen genç vatandaşlarımız için tahsis edilip kuraları çekilecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan'ın ilk kurayı çekmesiyle hak sahipleri belirlenmeye başlandı.