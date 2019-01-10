Tollu: “Eğitime her türlü yatırımı sağlayacağız”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye'deki sorunların çoğunun cahillikten kaynaklandığını belirterek, “Biz bunun önüne geçebilmek adına eğitime her türlü yatırımı sağlayacağımızın sözünü vermekteyiz” dedi.

Başkan Tollu, Erdemli'deki üç özel okul ve bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerinde öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek eleştirilerini ve fikirlerini dinleyen Tollu, eğitimin ara sokaklarda, eski binalarda olmaması gerektiğini vurgulayarak, kaliteli insanlar yetiştirmek adına eğitime her anlamda daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitime verdikleri destekleri anlatan Tollu, öğrenciler için 300'den fazla park, dershane, ödev evi daha etkili ve verimli yerler oluşturduklarını kaydetti. Aynı zamanda sanat, spor gibi farklı alanlarda da öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri adına kurslar açtıklarını ifade eden Tollu, Erdemli'de büyük bir spor kompleksine ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, bu ihtiyacın karşılanacağının sözünü verdi. Teknik alt yapısı, üretim yeri, laboratuvarları olmadan açılan okulların yalnızca kar amacı güden işletmeler olduğunu ve bu şekilde okuyan öğrencilerin gelecekte sorun yaşadıklarını belirten Tollu, “Her şeyden önce eğitim gelmelidir. Kaliteli eğitim, kaliteli insanlar demektir. Şimdiki gençler büyüdüğü zaman bu ülke onların emaneti olacaktır. Ülkemizdeki sorunların çoğu cahillikten kaynaklı ve biz bunun önüne geçebilmek adına eğitime her türlü yatırımı sağlayacağımızın sözünü vermekteyiz” diye konuştu.

Tollu, rehabilitasyon merkezi ziyaretinde de önümüzdeki dönem hayata geçirecekleri engelsiz parkın müjdesini verdi.